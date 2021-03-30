كورونا كوردستان.. الإصابات تتصاعد وتبلغ 860 حالة في يوم واحد

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الثلاثاء، ٧ وفيات و٨٦٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب ٣٩٩ حالة شفاء خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، ٧١٤٤ فحصا جديدا وكما ياتي:

• (٢٣٤٨) فحصا في اربيل

• (١٣٨٣) في السليمانیة

• (٢٨٠٨) في دهوك

• (٢٩) في حلبجة

• (٥٧٦) في گرمیان

وأشارت الى اكتشاف 860 حالة اصابة جديد من بينها:

• (٢٣٠) مصابا في اربيل

• (١٩٤) في السليمانیة

• (٤٠٣) في دهوك

• (٥) في حلبجة

• (٢٨) في گرمیان

واشار البيان الى 399 مصابا اكتسبوا الشفاء خلال الفترة ذاتها وهم كالاتي:

• (٩١) في اربيل

• (٧٨) في السلمانیة

• (٢١٠) في دهوك

• (٢) في حلبجة

• (١٥) في گرمیان

• (٣) في راپرین

مؤكدا وفاة 7 مصابين من بينهم:

• (٥) في اربيل

• (١) في السليمانیة

• (١) في دهوك

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم ٢١٨٧١ شخصا خرجوا جميعا، فيما كان عدد حالات الفحص التي اجرتها الوزارة منذ ظهور الوباء ١٣٧٥٣٢١حالة من بينها (٤٩٢٦٢٨ في اربيل، ٢٩٦٣٢٩ في السليمانیة، ٥٧٨٦٠١ في دهوك، ٧٧٦٣ في حلبجة).

فيما اشار البيان الى ان عدد الاشخاص الذين اصيبوا بالفيروس في الاقليم منذ ظهوره وصل لحد الان الى ١٢١١٧٩ (٤٢٥٠٠ في اربيل، ٣٤٩٧٢ في السليمانیة، ٤٠٥٧٥ في دهوك، ٣١٣٢ في حلبجة)، مؤكدا اكتساب ١٠٩٢٣٤ مصابا الشفاء (٣٨١٣٥ في اربيل، ٣٠٨١١ في السليمانیة، ٣٧٣١٧ في دهوك، ٢٩٧١ في حلبجة)، إلى جانب ٣٦٦٠ وفاة (٩٩٦ في أربيل، ١٧٤٥ في السليمانية، ٧٧٦ في دهوك، ١٤٣ في حلبجة).