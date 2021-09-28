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كورونا كوردستان.. ارتفاع الوفيات واستقرار الإصابات خلال 24 ساعة الماضية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-28T15:26:33+0000
كورونا كوردستان.. ارتفاع الوفيات واستقرار الإصابات خلال 24 ساعة الماضية

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بتسجيل ١٩ وفاة و١٤٠١ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية مقارنة مع ١٠ وفيات و١٤٢١ اصابة في الذي سبقه.

واكد بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٧٩٠٤ فحصا جديدا اسفرت عن اكتشاف ١٤٠١ إصابة جديدة.

وفيما اشار البيان الى تعافي ١٢٩٠ مصابا في الفترة ذاتها، افاد بان ١٩ مصابا توفوا خلال المدة ذاتها في جميع مناطق الاقليم.

وذكر البيان ان الوزارة قامت بحجر ٢١٨٧١ شخصا منذ ظهور الفيروس في اقليم كوردستان خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم منه، وفيما اوضح البيان ان مختبرات الوزارة اجرت ٣١١٣١٦٨ فحصا للفترة ذاتها اظهرت اصابة ٣٢٩٥١٩ شخصا بالفيروس تعافى منهم ٢٩٥٤٧٢ مصابا، وفيما بقي  ٢٨٢٠٩مصابين تحت العناية الطبية تأكد وفاة ٥٨٣٨ مصابا في جميع مناطق الاقليم.

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