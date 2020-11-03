كورونا .. أكثر من 1200 إصابة جديدة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء تسجيل 23 حالة وفاة، وأكثر من 1200 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 7000 فحص جديد بواقع: 240 أربيل، 130 السليمانية، 2954 دهوك، 60 حلبجة، 198 كرميان، 80 رابرين.

واضافت انها سجلت 1235 إصابة جديدة بالفيروس وعلى هذا النحو: 453 أربيل، 210 السليمانية، 473 دهوك، 40 حلبجة، 42 كرميان، 17 رابرين.

ونوه البيان الى تعافي 6436 مصابا وكالاتي: 114 أربيل، 5968 خلال شهر السليمانية، 304 دهوك، 21 حلبجة، 29 كرميان، صفر رابرين.

واشار البيان الى وفاة 23 مصابا بالوباء وكما يأتي: 7 أربيل، 6 السليمانية، حالتان في دهوك، وحالتان في حلبجة، واربع حالات في كرميان، وحالتان في رابرين.

وتابع البيان ان إجمالي اعداد الإصابات منذ تفشي الجائحة في إقلمي كوردستان ولغاية الآن وصل الى 79451 بينما تماثل من بينهم 50294 مصابا للشفاء التام ما يزال 26625 قيد العلاج توفي 2532 مصابا.