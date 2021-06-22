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كورونا إقليم كوردستان .. 622 إصابة جديدة و7 حالات وفاة خلال يوم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-22T12:37:23+0000
كورونا إقليم كوردستان .. 622 إصابة جديدة و7 حالات وفاة خلال يوم

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية خلال آخر 24 ساعة في إقليم كوردستان 622 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي العدد إلى 181135.

وقالت وزارة الصحة في الإقليم في بيان للموقف الوبائي ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابات الجديدة توزعت على هذا النحو: 120 أربيل، 236 السليمانية، 233 دهوك، 7 حلبجة، 26 كرميان.

ووفقا للبيان فإن 524 مريضا تماثلوا للشفاء وكالاتي: 68 أربيل، 223 السليمانية، 198 دهوك، 3 حلبجة، 28 كرميان، 4 رابرين ليصل مجموع حالات التعافي إلى 169590.

وأشار البيان إلى وفاة 7 مصابين وكما يأتي: 2 أربيل، 3 السليمانية، 1 دهوك، كرميان، ليكون عدد حالات الوفاة 4422.

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