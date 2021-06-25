كورونا إقليم كوردستان .. 570 إصابة جديدة و9 وفيات خلال يوم

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الجمعة تسجيل 570 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي العدد 182837.

وذكرت الوزارة في بيان للموقف الوبائي، أن الإصابات الجديدة توزعت على هذا النحو: 135 أربيل، 195 السليمانية، 219 دهوك، 17 كرميان، 4 رابرين.

وأشارت إلى تعافي 491 مريضا وكالاتي: 96 أربيل، 216 السليمانية، 177 دهوك، 2 حلبجة، ليترفع عدد حالات التعافي 171068.

وتوفي خلال آخر 24 ساعة 9 وفيات وكما يأتي: 4 السليمانية، 3 كرميان، 2 رابرين ليكون المجموع للوفيات منذ تفشي الوفاء ولغاية الآن 4448.