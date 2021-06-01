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كورونا إقليم كوردستان .. 537 إصابة جديدة و10 حالات وفاة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-01T13:21:16+0000
كورونا إقليم كوردستان .. 537 إصابة جديدة و10 حالات وفاة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء تسجيل 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 170631.

وتوزعت الإصابات الجديدة على هذا النحو: 106 أربيل، 233 السليمانية، 139 دهوك، 7 حلبجة، 52 كرميان.

وتماثل 677 مريضا للشفاء التام وكما يأتي: 245 أربيل، 214 السليمانية، 158 دهوك، 15 حلبجة، 43 كرميان، 13 رابرين، ليصل عدد حالات التعافي إلى 157052.

وتوفي 10 مصابين بالفيروس خلال آخر 24 ساعة في الإقليم وكما يأتي: 3 أربيل، 3 السليمانية، 2 دهوك، 2 كرميان ليبلغ مجمل حالات الوفيات منذ تفشي الفيروس في الاقليم ولغاية الآن 4285.

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