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كورونا إقليم كوردستان .. 458 إصابة جديدة وست حالات وفاة خلال يوم واحد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-18T12:27:42+0000
كورونا إقليم كوردستان .. 458 إصابة جديدة وست حالات وفاة خلال يوم واحد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الجمعة تسجيل 458 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي العدد إلى 178176.

وقالت الوزارة في بيان للموقف الوبائي اليومي ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابات الجديدة كانت كالاتي: 96 أربيل، 173 السليمانية، 162 دهوك، 23 كرميان، 4 رابرين.

وأشار البيان إلى تماثل 537 للشفاء التام وعلى هذا النحو: 124 أربيل، 221 السليمانية، 144 دهوك، 1 حلبجة، 42 كرميان، 5 رابرين ليصل مجموع حالات التعافي إلى 167726.

وتوفي ستة مصابين بالجائحة وكما يأتي: 3 السليمانية، 2 دهوك، 1 رابرين لتبلغ الوفيات بالمجمل 4396 حالة.

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