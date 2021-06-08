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كورونا إقليم كوردستان .. 440 إصابة جديدة و717 حالة تعافٍ خلال يوم واحد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-08T13:30:07+0000
كورونا إقليم كوردستان .. 440 إصابة جديدة و717 حالة تعافٍ خلال يوم واحد

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية في آخر 24 ساعة في إقليم كوردستان 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبحسب بيان للموقف الوبائي الصادر عن وزارة الصحة في الإقليم فقد توزعت الإصابات على هذا النحو: 68 أربيل، 166 السليمانية، 180 دهوك، 6 حلبجة، 15 كرميان، 5 رابرين.

ونوه البيان إلى اكتساب 717 مريضا بالوباء الشفاء التام وكما يأتي: 206 أربيل، 229 السليمانية، 201 دهوك، 9 حلبجة، 65 كرميان، 7 رابرين.

وأشار البيان إلى وفاة خمسة مصابين بالفيروس وكما يأتي: 4 اربيل، 1 كرميان.

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ تفشيه في إقليم كوردستان ولغاية الآن إلى 174311 بينما تماثل من بينهم 161896 توفي 4331 مصابا.

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