كورونا.. إقليم كوردستان يسجل حالات تعافٍ أكثر بضعفين من الإصابات

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الخميس حالات تعافي أكثر بنحو ضعفين من إصابات فيروس كورونا بـ479 حالة شفاء مقابل 248 إصابة و11 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها أجرت، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، 3999 فحصا جديدا من بينها 1021 فحصا في اربيل و599 في السليمانية و2277 في دهوك و12 في حلبجة و66 في كرميان و24 في رابرين.

وأوضحت أن النتائج بينت اصابة 248 شخصا بالفيروس من بينهم 53 في اربيل و47 في السليمانية و130 في دهوك و3 في حلبجة و14 في كرميان و1 في رابرين.

واضاف البيان ان عدد المتعافين خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية بلغ 497 مصابا اكتسبوا الشفاء التام من بينهم 116 من اربيل و18 من السليمانية و331 من دهوك و9 من حلبجة و23 من كرميان، فيما اشار البيان الى وفاة 11 مصابا خلال المدة نفسها من بينهم 3 من اربيل و7 من السليمانية وا من رابرين.

وأجمل البيان عدد المواطنين الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس في الاقليم بلغ 21871 خرجوا جميعا من الحجر، فيما اشار الى قيام الوزارة 856722 فحصا من بينها 301359 فحصا في اربيل و189088 في السليمانية و359181 في دهوك و7094 في حلبجة، لافتا الى اصابة 99749 شخصا في الاقليم من بينهم 35595 في اربيل و28959 في السليمانية و32110 في دهوك 3085 في حلبجة.

وتابع البيان ان 63719 مصابا قد اكتسبوا الشفاء من الوباء خلال المدة الماضية من بينهم 22399 في اربيل و19825 في السليمانية و18626 في دهوك و2869 في حلبجة، مشيرا الى بقاء 32763 مصابا تحت العناية الطبية من بينهم 12311 من اربيل و7540 من السليمانية و12836 من دهوك و76 من حلبجة.

فيما اكد البيان وفاة 3267 مصابا في عموم مناطق الاقليم من بينهم 885 من اربيل و1594 من السليمانية و648 من دهوك و140 من حلبجة.