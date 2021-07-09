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كورونا إقليم كوردستان يتخطى حاجز 1000 إصابة خلال 24 ساعة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-09T13:35:53+0000
كورونا إقليم كوردستان يتخطى حاجز 1000 إصابة خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الجمعة تسجيل 1007 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي العدد إلى 193270.

وتوزعت الإصابات الجديدة على هذا النحو: 272 أربيل، 223 السليمانية، 480 دهوك، 29 كرميان، 3 رابرين.

وبحسب الموقف الوبائي اليوم الذي يصدر عن الوزارة فإن 798 مريضا اكتسبوا الشفاء وكما يأتي: 94 أربيل، 222 السليمانية، 453 دهوك، 1 حلبجة، 26 كريمان، 2 رابرين، ليرتفع مجموع حالات التعافي إلى 179461.

وسجل الإقليم ثلاث حالات وفاة بالجائحة وكما يأتي: 1 السليمانية، 2 دهوك، ليكون مجمل الوفيات منذ تفشي ظهور الوباء في كوردستان ولغاية صدور هذا البيان 4528.

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