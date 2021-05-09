كورونا في كوردستان.. 704 اصابات و9 حالات وفاة

شفق نيوز/ عاودت الاصابات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان الارتفاع خلال الساعات الـ24 الماضية بـ704 حالات جديدة، فيما تم تسجيل 9 حالات وفاة.

وتوزعت الإصابات الجديدة وفقا لبيان لوزارة صحة الإقليم على هذا النحو: 219 أربيل، 331 السليمانية، 7 دهوك، حلبجة 10، كرميان 63، ورابرين 10، ليبلغ اجمالي الاصابات في كوردستان 156653.

ونوه البيان إلى تماثل 1320 مريضا للشفاء التام فيما بلغت أعداد الفحوصات 7195.

وأشار البيان إلى وفاة 9 حالات وكما يأتي: 2 أربيل، 1 السليمانية، 5 دهوك حلبجة 1، هذا ولم تسجل محافظة ادارتا "كرميان"، و"رابرين" أية حالة وفاة، وبهذا يكون مجموع الوفيات منذ تفشي الجائحة في الإقليم ولغاية الآن 4108.