كورونا في كوردستان: 232 اصابة وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم السبت، تسجيل 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي العدد 183069.

وذكرت الوزارة في بيان للموقف الوبائي ورد لوكالة شفق نيوز، أن الإصابات الجديدة توزعت على هذا النحو: 11 أربيل، 33 السليمانية، 188 دهوك.

وأشارت إلى تعافي 483 مريضا وكالاتي: 62 أربيل، 217 السليمانية، 156 دهوك، 1 حلبجة، 35 كرميان، 3 رابرين، ليترفع عدد حالات التعافي 171551.

وتوفي خلال آخر 24 ساعة شخصين وكما يأتي: 1 السليمانية، 1 دهوك، ليكون المجموع للوفيات منذ تفشي الوفاء ولغاية الآن 4450.