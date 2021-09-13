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كورونا في كوردستان.. 17 وفاة وأكثر من 1300 إصابة جديدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-13T12:21:27+0000
كورونا في كوردستان.. 17 وفاة وأكثر من 1300 إصابة جديدة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثننين، عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مختبراتها في عموم الاقليم اجرت خلال الـ 24 ساعة الماضية 10693 فحصاً جديداً، اظهرت وجود  1339 اصابة جديدة بفيروس كورونا، مبينا أن الاصابات توزعت  440 اربيل،  372 السليمانية، 408 دهوك،  48 حلبجة، 38 كرميان، 33 رابرين.

واشار البيان إلى أن عدد حالات الشفاء بلغت 1627 حالة شفاء جديدة، توزعت 800 اربيل، 324 السليمانية،  365 دهوك، 42 حلبجة، 76 كرميان، 20 رابرين.

وبين أن عدد الوفيات بلغ 17 حالة وفاة، توزعت 6 اربيل، 4 السليمانية، 6 دهوك، 1 كرميان.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فيروس كورونا والاتصال بالخط الساخن "122" لاية حالة طارئة.

 

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