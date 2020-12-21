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كورونا في كوردستان.. 156 اصابة جديدة وثلاث وفيات

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-21T13:16:02+0000
كورونا في كوردستان.. 156 اصابة جديدة وثلاث وفيات

 

كورونا في كوردستان..  156 اصابة جديدة وثلاث وفيات

تتمة .. 

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