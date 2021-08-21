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كورونا في كوردستان.. وفاة 33 مريضاً وإصابة 722 شخصاً السبت

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-21T12:19:43+0000
كورونا في كوردستان.. وفاة 33 مريضاً وإصابة 722 شخصاً السبت

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في كوردستان، يوم السبت، وفاة 33  مريضاً وتسجيل 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك في الموقف الوبائي اليومي للاقليم، الذي اصدرته الوزارة وورد إلى ولكالة شفق نيوز، موضحاً أن الاصابات توزعت كالآتي: 254 اربيل، السليمانية 115، دهوك 316، حلبجة 20، رابرين 17 إصابة.

وعن الوفيات فكانت موزعة كالآتي: اربيل 13، السليمانية 6، دهوك 10، كرميان 2، رابرين 2.

أما عن حالات الشفاء فكانت 2044 حالة، وفق الموقف الوبائي الذي بين أن عدد الفحوصات كانت 9463 عملية فحص وذلك خلال 24 ساعة المنصرمة.

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