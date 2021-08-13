كورونا في كوردستان.. تسجيل 20 حالة وفاة و2348 اصابة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، أن مختبراتها سجلت اصابة 2348 شخصا بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفيما أكدت وفاة 20 مصابا، اشارت الى تعافي 1682 مصابا خلال الفترة ذاتها في عموم مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، بشأن الموقف الوبائي اليومي إن هذه الإصابات تم تشخيصها عبر إجراء 13418 فحصا خلال يوم.

واشار البيان الى اجمالي الاصابات بـ 263975 فيما وصل عدد المتوفين جراء مضاعفات المرض منذ ظهوره في الاقليم الى 5020 متوفيا، في حين بلغ مجموع حالات التعافي 211500.