كورونا في كوردستان.. تسجيل 24 حالة وفاة و689 اصابة جديدة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في كوردستان، يوم السبت، عن تسجيل 24 حالة وفاة و689 اصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف مناطق الاقليم خلال 24 ساعة الماضية.

وجاء في البيان رقم 248 للوزارة وورد لوكالة شفق نيوز، بشأن الموقف الوبائي خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، انها اجرت 5555 فحصا جديدا، منها 1310 في اربيل و1290 في السليمانية و2636 في دهوك و65 في حلبجة و178 في كرميان و76 في رابرين، لافتاً إلى أن النتائج اظهرت اصابة 689 شخصا جديدا بالفيروس من بينهم 214 في اربيل و100 في السليمانية و301 في دهوك و22 في حلبجة و36 في كرميان و16 في رابرين.

وأضاف البيان، أن 201 مصاباً اكتسبوا الشفاء التام من بينهم 117 في اربيل و31 في السليمانية و2 في دهوك و16 في حلبجة و31 في كرميان و4 في رابرين، فيما أكد وفاة 24 مصابا من بينهم 5 من اربيل و8 من السليمانية و7 في دهوك و1 في حلبجة و3 في رابرين.

وأجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور المرض في الاقليم بـ(21871) خرجوا جميعاً، فيما كان عدد الفحوصات التي تم اجراءها للفترة ذاتها 646264 فحصا من بينها 231603 في اربيل و148413 في السليمانية و260553 في دهوك و5695 في حلبجة.

وأوضح البيان، أن مجموع عدد المصابين منذ ظهور المرض بلغ 76025 مصاباً من بينهم 27880 في اربيل و22444 في السليمانية و23185 في دهوك و2516 في حلبجة، لافتاً إلى مجموع المصابين الذين اكتسبوا الشفاء من الفيروس بلغ 42809 شخصا من بينهم 17915 في اربيل و 11862 في السليمانية و10743 في دهوك و2289 في حلبجة.