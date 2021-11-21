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كورونا في كوردستان.. ارتفاع باعداد الوفيات وانخفاض بالاصابات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-21T12:53:17+0000
كورونا في كوردستان.. ارتفاع باعداد الوفيات وانخفاض بالاصابات

 شفق نيوز/ أظهر الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، ارتفاع باعداد الوفيات وانخفاض بالاصابات خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في عموم الاقليم.

 وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مختبراتها اجرت 4896 فحصاً خلال 24 ساعة المنصرمة، مبينة أن تلك الفحوصات اظهرت اصابة 293 شخصاً بالفيروس.  

وبينت أن الاصابات توزعت بواقع 151 اصابة في اربيل، 59 في السليمانية، 44 في دهوك،  6 إصابات في خلبجة، 21 إصابة في كرميام، 12 في رابرين.

وأشارت الوزارة إلى وفاة 17 مريضاً بسبب مضاعفات الفيروس، 6 منهم في اربيل، و6 في  السليمانية، في 4 في دهوك، ووفاة واحدة في كرميان.

أما عن حالت الشفاء، فذكرت الوزارة أن 315 مريضاً تماثلوا الى الشفاء التام من المرض خلال 24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم امس السبت، تسجيل 11 حالة وفاة و355 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

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