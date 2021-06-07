كورونا في شمال وشرق سوريا.. 5 وفيات و25 إصابة جديدة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الإثنين، تسجيل خمس حالات وفاة لمصابين بكوفيد 19في شمال وشرق سوريا.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية جوان مصطفى، عبر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حالات الوفاة هي لامرأة من قامشلي ورجلين وامرأتين من الطبقة ".

وأكد مصطفى تسجيل 25 إصابة جديدة بفايروس كوفيد 19، في مناطق شمال وشرق سوريا وهي لـ15 رجلاً و 10 نساء ، إضافة إلى ثماني حالات شفاء ".

وتوزعت حالات الاصابات الجديدة: 5 حالات في الحسكة، حالة واحدة في قامشلي، حالتان في الدرباسية ، 4 حالات في الرقة، 11حالة في دير الزور، حالتان في مخيم الهول.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان الحالات الجديدة 18061حالة، منها 737 حالة وفاة، و 1837حالة شفاء.