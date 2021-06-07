سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كورونا في شمال وشرق سوريا.. 5 وفيات و25 إصابة جديدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-07T09:17:23+0000
كورونا في شمال وشرق سوريا.. 5 وفيات و25 إصابة جديدة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الإثنين، تسجيل خمس حالات وفاة لمصابين بكوفيد 19في شمال وشرق سوريا.

وقال  الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية جوان مصطفى، عبر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حالات الوفاة هي لامرأة من قامشلي ورجلين وامرأتين من الطبقة ".

وأكد مصطفى تسجيل 25 إصابة جديدة بفايروس كوفيد 19، في مناطق شمال وشرق سوريا وهي لـ15 رجلاً و 10 نساء ، إضافة إلى ثماني حالات شفاء ".

 وتوزعت حالات الاصابات الجديدة: 5 حالات في الحسكة، حالة واحدة في قامشلي، حالتان في الدرباسية ، 4 حالات في الرقة، 11حالة في دير الزور، حالتان في مخيم الهول.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان الحالات الجديدة 18061حالة، منها 737 حالة وفاة، و 1837حالة شفاء.

related

ثلاث وفيات و78 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

Date: 2021-05-23 12:30:33
ثلاث وفيات و78 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

ارتفاع كبير في عدد الوفيات والاصابات بكورونا خلال يوم واحد بمنطقة الإدارة الذاتية

Date: 2021-04-18 11:12:20
ارتفاع كبير في عدد الوفيات والاصابات بكورونا خلال يوم واحد بمنطقة الإدارة الذاتية

سبع وفيات و٣٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

Date: 2021-04-30 12:23:56
سبع وفيات و٣٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

ثلاث وفيات جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

Date: 2021-02-28 08:41:28
ثلاث وفيات جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

ثلاث وفيات و105 إصابات جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Date: 2021-04-04 11:17:30
ثلاث وفيات و105 إصابات جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

فيروس كورونا.. 27 إصابة جديدة في شمال وشرق سوريا

Date: 2021-06-03 10:29:32
فيروس كورونا.. 27 إصابة جديدة في شمال وشرق سوريا

ثلاث وفيات و21 إصابة جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

Date: 2021-03-02 09:58:51
ثلاث وفيات و21 إصابة جديدة بكورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

تسجيل 115 حالة إصابة جديدة بكورونا في منطقة الإدارة الذاتية بسوريا

Date: 2020-12-05 15:20:38
تسجيل 115 حالة إصابة جديدة بكورونا في منطقة الإدارة الذاتية بسوريا