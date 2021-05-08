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كورونا في شمال وشرق سوريا: ١٢ حالة وفاة و٥٨ إصابة جديدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-08T12:15:00+0000
كورونا في شمال وشرق سوريا: ١٢ حالة وفاة و٥٨ إصابة جديدة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم السبت، تسجيل اثني عشرة حالة وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن حالات الوفاة هي لرجلين من الحسكة وثلاثة رجال من قامشلو وامرأة من دير الزور وثلاثة رجال وامرأتين من منبج وامرأة من مخيم الهول.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٥٨ إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٣٧ ذكور و ٢١ إناث.

وجاءت الإصابات الجديدة ١٤ حالة في الحسكة، ١٢ حالة في قامشلو، ٦ حالات في ديرك، ٢١ حالة في الرقة، ٤ حالات في الشهباء حالة واحدة في مخيم روج.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ستة عشرة حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٦٤٦٦ حالة منها ٦٥٧ حالة وفاة و ١٦٩٧ حالة شفاء.

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