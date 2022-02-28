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كورونا في الإقليم.. 528 اصابة و5 وفيات في الـ24 ساعة الماضية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-28T15:53:02+0000
كورونا في الإقليم.. 528 اصابة و5 وفيات في الـ24 ساعة الماضية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن وفاة خمسة مصابين وتسجيل 528 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في جميع مناطق اقليم كوردستان.

وجاء في أحدث بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها أجرت ٦١٧٤ فحصا جديدا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضي، أظهرت اصابة ٥٢٨ شخصا جديدا بالفيروس.

واشار البيان الى ان 1197 مصابا اكتسبوا الشفاء من الفيروس خلال الفترة ذاتها، مؤكدا وفاة 5 مصابين متأثرين بمضاعفات الإصابة بالجائحة.

واجمل البيان الوزاري عدد الأشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية بـ٢١٨٧١ شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، مشيرا إلى ان العدد التراكمي لحالات الفحص للفترة ذاتها بلغ ٣٩٩٨٧٥٣ حالة فحص أسفرت عن اكتشاف ٤٣١٨٣٣ اصابة، تماثل ٤١٥٥٤١ منها الى الشفاء بعد تلقي العلاج اللازم، وفيما بقي ٨٩١٥ مصابا تحت العناية الطبية المركزة، بلغ العدد التراكمي للوفيات جراء الإصابة بمضاعفات الإصابة بالجائحة ٧٣٧٧ حالة وفاة في جميع مناطق الإقليم منذ ظهور الفيروس.

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