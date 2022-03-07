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كورونا في إقليم كوردستان: 227 اصابة و3 وفيات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-07T18:08:45+0000
كورونا في إقليم كوردستان: 227 اصابة و3 وفيات

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن وفاة 3 مصابين واصابة 227 شخصا جديدا بفيروس كورونا المستجد COVID19 في مؤشر عن انخفاض واضح لمعدلات الاصابة اليومية بالجائحة.

وجاء في بيان للوزارة ورد في وكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت 5165 فحصا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، اظهرت اصابة 227 شخصا جديدا في جميع مناطق الاقليم.

واضاف البيان ان الفترة ذاتها شهدت تعافي 873 مصابا، مقابل تسجيل وفاة 3 مصابين في جميع مناطق الاقليم.

واجمل البيان ان الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بحجر ٢١٨٧١ شخصا  اخرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، مشيرا إلى ان مجموع الفحوصات التي أجرتها  مختبرات الوزارة بلغ ٤٠٣٥٥٩٩ فحصا، أسفرت عن اكتشاف ٤٣٣٩٠٤ حالة اصابة بالفيروس، تعافى منهم ٤٢٠٨٥١ مصابا، فيما بقي 5656 مصابا تحت العناية المركزة مع بلوغ العدد التراكمي للوفيات جراء مضاعفات الفيروس 7397 حالة وفاة.

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