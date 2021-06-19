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كورونا في اقليم كوردستان.. تسجيل 203 اصابة و9 وفيات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-19T13:46:44+0000
كورونا في اقليم كوردستان.. تسجيل 203 اصابة و9 وفيات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، تسجيل ٩ وفيات و١٠٣ إصابات جديدة بفيروس كورونا، مقابل تعافي ٤٦٤ مريضا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابات توزعت: 

• ( ٢٠) في أربيل

• ( ٥٧) في السليمانية

• ( ١٢٦) في دهوك

وأشارت إلى أن حالات التعافي توزعت على مناطق الاقليم على النحو الآتي"

• ( ١٣٠) في أربيل

• ( ٢٠٧) في السليمانية

• ( ٩٧) في دهوك

• ( ٢٨) في گرمیان

• ( ٢) في رابرين

وأضافت الوزارة أن ٤ وفيات سجلت في گرمیان، و٣ في السليمانية، ووفاة واحدة في كل من أربيل ودهوك.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات في الاقليم وصل إلى ١٧٩٣٧٩ حالة منذ ظهور الجائحة، بينها ٤٤٠٥ وفيات، و ١٦٨١٩٠ حالة تعاف.

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