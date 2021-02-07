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كورونا توجه ضربة لوزارة "مهمة" في إقليم كوردستان: رغم ذلك سنواصل العمل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-07T08:24:39+0000
كورونا توجه ضربة لوزارة "مهمة" في إقليم كوردستان: رغم ذلك سنواصل العمل

شفق نيوز/ كشف وزير البلديات والسياحة في إقليم كوردستان ساسان عوني يوم الاحد عن إنخفاض نسبة إيرادات وزارته الى 70% في العام الماضي مقارنة في 2019 وذلك بسبب تفشي فيروس كوفيد 19.

وقال عوني في مؤتمر لتنظيم الايرادات عقدته الوزارة اليوم، ان "العام 2020 وبسبب تفشي الفيروس مررنا باوضاع صعبة جدا وأدى هذا الامر الى انخفاض الايرادات المالية الداخلية في الاقليم"، مؤكدا ان "جزءا من الايرادات في بعض المؤسسات الحكومية وصلت إلى أدنى مستوى لها".

واستدرك القول انه "رغم ذلك إلا ان الوزارة واصلت عملها في تقديم الخدمات، ويتعين ان نبذل الجهود كافة في سبيل رفع واردات البلديات بهدف خدمة المواطنين".

واضاف ان "حكومة إقليم كوردستان بذلت المساعي لإجراء الاصلاح في شتى القطاعات والمجالات، مؤكدا ان "وزارة البلديات ستعمل ضمن هذا الاطار في تحقيق الايرادات لتوفير الخدمات".

ويتعرض العراق لضغوط كبيرة تحت وطأة اسوأ ازمة اقتصادية يشهدها منذ عام 2003 ولغاية الآن لتدني أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.

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