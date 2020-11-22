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كورونا تهدأ في كوردستان والصحة بصدد قرار جديد يخص المدارس

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-22T16:40:28+0000
كورونا تهدأ في كوردستان والصحة بصدد قرار جديد يخص المدارس

شفق نيوز/ وصفت وزارة صحة كوردستان، اليوم الاحد، وضع الاقليم في مواجهة فيروس كورونا بأنه "هادئ"، مشيرة إلى أن قراراً سيصدر قريباً حول الدوام الرسمي في المدارس.

وقال المتحدث باسم وزارة صحة كوردستان اسو حويزي، لوكالة شفق نيوز، إن  "الوضع اصبح هادئاً بعد تعليق الدوام الرسمي للمدارس لمدة شهر"، مشيراً إلى أن ذلك "أثر الى حد ما في تقليل الاصابات بفيروس كورونا". 

وأوضح حويزي، أن "هناك اجتماعاً لخلية الازمة سيعقد نهاية شهر تشرين الثاني الحالي للإقرار في مصير المدارس، إن كانت ستبقى مغلقة او يستأنف الدوام مرة اخرى". 

وتابع حويزي، قائلاً إن "تقريرنا حول الوضع سيكمل نهاية الاسبوع الجاري لتقديمه لاجتماع خلية الازمة الذي سيكون نهاية الشهر الجاري". 

وأعلنت وزارة الصحة بإقليم كوردستان مطلع تشرين الثاني الحالي، تعليق الدراسة شهراً كاملاً بعد تسجيل إصابات بين الطلبة والمعلمين في العديد من المدارس.

وأعلنت الوزارة اليوم الأحد، انخفاضاً بحالات الإصابة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة السابقة، قابلها ارتفاعاً بحالات التعافي.

ومنذ تفشي الوباء في إقليم كوردستان أصيب ٩٣٤٣٣ شخصاً، تعافى منهم ٥٧٩٤١ شخصاً، وتوفي ٢٩٩٤ آخر.

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