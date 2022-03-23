كورونا تنحسر في كوردستان.. لا وفيات وانخفاض كبير بالاصابات لليوم الثاني

شفق نيوز/ لم يسجل اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، حالات وفاة جراء فيروس كورونا وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقالت وزارة الصحة الكوردستانية، في بيان ورد إلى لوكالة شفق نيوز، إن مختبرات الوزارة اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 773 فحصاً في عموم مدن الاقليم، أظهرت 15 اصابة فقط بالفيروس.

وأوضحت أن الاصابات توزعت اعدادها 14 في السليمانية وإصابة واحدة رابرين، فيما خلت محافظات اربيل ودهوك وحلبجة مدن الاقليم الاخرى من الاصابات.

وأوضحت أن حالات الشفاء بلغت 226 حالة، فيما لم تسجل اي حالة وفاة بالفيروس.

وأمس الثلاثاء، اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن اصابة تسع وعشرين شخصاً فقط بفيروس كورونا المستجد من دون تسجيل أية حالة