السليمانية ترد على قرار تعديل الضرائب: استثماراتنا اقل وكورونا تخنقنا

شفق نيوز/ كشف مسؤول حكومي في السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن تأثير جائحة كورونا على عملية استحصال الضرائب في المحافظة.

وقالت مديرة ضريبة عقار السليمانية فيان محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "مدينة السليمانية وحسب سكانها وحجمها من الاستثمار والشركات والابنية قياساً بمحافظة اربيل تعتبر الاقل".

وأشارت إلى أن "اغلب اصحاب العقار لا يدفعون المبالغ الضريبية المترتبة عليهم إلا عند الحاجة للبيع او التحويل"، لافتة إلى أن "الجائحة اثرت على جميع الاعمال من ضمنها استحصال الضرائب بسبب قلة العمل والحركة التجارية".

واعلن نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان كوردستان هيفيدار أحمد، في وقت سابق اليوم، عن إجراء تغييرات فيما يخص تنظيم العمل الضريبي في الإقليم، مشيرا الى أن محافظة السليمانية تعطي أقل نسبة من الضرائب.

واضاف احمد ايضا، أن "مدير عام ضريبتها كشف لنا انهم لا يتمكنون من جمع الضرائب لان لا احد يدفع".