كورونا تختطف مسؤولاً صحياً في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ نعت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم السبت محمود الشيخ عبدالله بارزاني مدير صحة منطقة "بارزان" الذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

والمسؤول الصحي الراحل ينحدر من الأسرة البارزانية وهو احد اقرباء الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، ان محمود الشيخ عبدالله بارزاني عمل بإخلاص، وبتفانٍ ولسنوات طوال في خدمة الإنسانية بمجال إدارة الخدمات الصحية في منطقة (بارزان) وقضاء (ميركسور).

واضاف البيان ان الراحل وكمدير ناجح كان له دور كبير في علاج المرضى، وخدمة المواطنين وتأمين المستلزمات الطبية للدوائر الصحية في أربيل.