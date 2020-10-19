كورونا يتسبب بإلغاء عيد الصيام للكاكائية

شفق نيوز/ قررت رئاسة طائفة اليارسان في العالم، يوم الإثنين، إلغاء جميع المناسبات والمراسم الدينية لهذا العام، بسبب تفشي فيروس كورونا، مطالبة جميع اتباعها بأداء فريضة الصيام دون إجراء أي احتفالات دينية.



ويعيش اليارسانيون (الكاكائية) في غرب إيران وبالتحديد محافظة کرمانشاه، وأيضا في كركوك ومندلي وخانقين وبعقوبة في محافظة ديالى، وكذلك في أربيل والسليمانية والموصل وبغداد، وتقدر أعدادهم في العراق بأكثر من مليون نسمة.

وصدر توجيه ديني من رئيس اليارسان في العراق والعالم سيد نصر الدين الحيدري وورد لوكالة شفق نيوز، دعا فيه جميع اتباعه إلى أداء فريضة الصيام لعيد "خاون كار" المقرر في أيام (29 -30 -31 تشرين الأول الجاري) دون ممارسة المراسم الدينية حفاظا على التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

والكاكائية، او "اليارسانية" والتي تسمى أيضا بأهل الحق (من قبل الايرانيين، والعرب) هي عبارة عن أحد فروع الديانة اليزدانية القديمة (كلمة يزدان تعني الرب) التي كانت معتنقة من قبل معظم الكورد قبل المد الإسلامي في كوردستان.



