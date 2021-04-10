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كورونا تتسبب بخسائر "كبيرة" لمحال بيع المعسل في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-10T15:10:36+0000
كورونا تتسبب بخسائر "كبيرة" لمحال بيع المعسل في السليمانية

شفق نيوز/ تسبب قرار إغلاق الكافتيريات والمقاهي والمطاعم في اوقات الليل ومنع تقديم النركيلة الى الزبائن خسائر لمحال بيع التبغ والمعسل والأدوات المستخدمة في النرجيلة بمحافظة السليمانية في اقليم كوردستان.

وجاء هذا الإغلاق تنفيذا للقرارات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا والحد من تفشي الجائحة.

وقال كاوه عزيز صاحب محل لبيع النركيلة والمعسل في أسواق السليمانية لوكالة شفق نيوز؛ إن قرار خلية الازمة في محافظة السليمانية بغلق الكفتريات والمقاهي سبب لنا خسائر كبيرة وصلت الى 60%، فنحن نتعامل ببيع المعسل وادوات النركيلة والفحم لأصحاب الكفتريات والتي انخفضت إلى أكثر من النصف.

وأوضح عزيز؛ "كنا نبيع باليوم بمقدار المليون دينار اليوم وبعد القرار أصبح بيعنا بمقدار 400-300 ألف دينار وهو ما أدى إلى انخفاض البيع".

وأعرب بائع المعسل؛ عن أمله بأن "ينتهي هذا الحظر في أقرب وقت وتبدأ أعمالنا من جديد ونعوض ما فاتنا من خسائر خلال الفترة الماضية".

يشار إلى أن اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في اقليم كردستان قررت إغلاق المطاعم والمقاهي من التاسعة ليلا حتى السادسة صباحا، ومنع تقديم النركيلة الى الزبائن لمنع تفشي كورونا.

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