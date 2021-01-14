سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كورونا اقليم كوردستان .. 69 اصابة جديدة واربع وفيات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-14T11:21:38+0000
كورونا اقليم كوردستان .. 69 اصابة جديدة واربع وفيات
كورونا اقليم كوردستان .. 69 اصابة جديدة واربع وفيات

related

إقليم كوردستان يواصل تراجع الاصابات بكورونا بـ97 حالة جديدة

Date: 2021-01-03 11:44:51
إقليم كوردستان يواصل تراجع الاصابات بكورونا بـ97 حالة جديدة

اقليم كوردستان يسجل أكثر من 400 إصابة جديدة و25 حالة وفاة بكورونا

Date: 2020-11-25 10:42:40
اقليم كوردستان يسجل أكثر من 400 إصابة جديدة و25 حالة وفاة بكورونا

اقليم كوردستان يعلن 571 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

Date: 2020-11-15 09:21:39
اقليم كوردستان يعلن 571 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

تسجيل 21 حالة وفاة و 684 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

Date: 2020-10-01 12:15:49
تسجيل 21 حالة وفاة و 684 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

اقليم كوردستان يسجل اعلى معدل للوفيات و520 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-09-26 09:02:23
اقليم كوردستان يسجل اعلى معدل للوفيات و520 اصابة جديدة بكورونا

إقليم كوردستان يعلن حصيلة غير مسبوقة بكورونا: 1308 اصابات جديدة بيوم

Date: 2020-10-22 10:08:18
إقليم كوردستان يعلن حصيلة غير مسبوقة بكورونا: 1308 اصابات جديدة بيوم

اقليم كوردستان يعلن 11 حالة وفاة و 532 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-08-22 11:24:20
اقليم كوردستان يعلن 11 حالة وفاة و 532 اصابة جديدة بكورونا

اقليم كوردستان يعلن 26 حالة وفاة و754 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-09-16 09:39:25
اقليم كوردستان يعلن 26 حالة وفاة و754 اصابة جديدة بكورونا