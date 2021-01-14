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كورونا اقليم كوردستان .. 69 اصابة جديدة واربع وفيات
Category: كوردســتانيات
Date: 2021-01-14T11:21:38+0000
كورونا اقليم كوردستان .. 69 اصابة جديدة واربع وفيات
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