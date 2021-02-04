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كورونا اقليم كوردستان .. 56 إصابة جديدة و3 حالات وفاة خلال 24 ساعة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-04T09:34:26+0000
كورونا اقليم كوردستان .. 56 إصابة جديدة و3 حالات وفاة خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية في اقليم كوردستان خلال آخر 24 ساعة 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع معها إجمالي العدد إلى 106343.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة صحة الاقليم فإن الاصابات توزعت على هذا النحو: 12 أربيل، 18 السليمانية، 24 دهوك، صفر حلبجة، 2 كرميان، صفر رابرين.

واشار البيان الى اكتساب 401 مصاب الشفاء التام وكالاتي: 35 أربيل، 56 السليمانية، 310 دهوك، صفر حلبجة، صفر كرميان، صفر رابرين ليصل العدد الكلي لحالات التعافي الى  100447.

واضافت الوزارة في بيانها للموقف الوبائي ان ثلاثة مصابين بالفيروس توفوا خلال الساعات الـ24 الماضية وكما يأتي: حالة في السليمانية وحالتان في دهوك ليكون المجموع الكلي للوفيات 3480.

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