كورونا اقليم كوردستان .. 54 اصابة جديدة وحالتي وفاة خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء تسجيل 54 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتوزعت الاصابات الجديدة على هذا النحو: 13 اربيل، 24 دهوك، 1 حلبجة، 3 كرميان، صفر رابرين.

واشارت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الى اكتساب 417 مريضا الشفاء التام وكالاتي: 40 اربيل، 56 السليمانية، 289 دهوك، صفر حلبجة، 7 كرميان، 25 رابرين.

ونوه البيان الى وفاة مصابين بكورونا كلاهما في محافظة دهوك.

وبهذا يصل مجمل عدد الاصابات بكورونا منذ تفشي الفيروس في اقليم كوردستان ولغاية الآن 106239 تعافى من بينهم 99608 توفي 3474 مريضا.