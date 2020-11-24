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كورونا .. اقليم كوردستان يسجل 500 إصابة جديدة في يوم واحد

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-24T12:44:19+0000
كورونا .. اقليم كوردستان يسجل 500 إصابة جديدة في يوم واحد

شفق نيوز/ أظهرت الفحوصات الطبية التي اجرتها مختبرات إقليم كوردستان في آخر 24 ساعة تسجيل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع معه إجمالي العدد منذ تفشي الوباء ولغاية الآن إلى 94421.

وسجل الاقليم خلال الايام القليلة الماضية تراجعا ملحوظا بمعدل الاصابات بالجائحة.

وقالت وزارة الصحة في الاقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها اجرت 5020 فحصاً جديداً توزعت على هذا النحو" 1668 أربيل، 992 السليمانية، 2160 دهوك، 25 حلبجة، 125 كرميان، 50 رابرين.

واضافت انها شخصت 500 إصابة جديدة بواقع: 135 أربيل، 164 السليمانية، 169 دهوك، 14 حلبجة، 16 كرميان، 2 رابرين.

ونوهت الوزارة الى تماثل 211 مصابا للشفاء التام وكالاتي: 115 اربيل/ 28 السليمانية، 41 دهوك، 1 حلبجة، 26 كرميان، صفر رابرين ليصل عدد المتعافين من الفيروس الى 58316.

واشارت الى وفاة 21 مصابا وكما يأتي: 5 اربيل، 6 السليمانية، 5 دهوك، 2 حلبجة، 1 كرميان، 2 رابرين ليبلغ عدد الوفيات 3036 بينما مايزال 33069 قيد العلاج.

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