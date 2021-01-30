كورونا اقليم كوردستان .. تسجيل 48 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية في إقليم كوردستان خلال آخر 24 ساعة 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاصابات توزعت على هذا النحو: 6 أربيل، 3 السليمانية، 36 دهوك، صفر حلبجة، 3 كرميان، صفر رابرين ليرتفع معها مجمل العدد الى 106028.

واضافت ان 535 مريضا بالوباء اكتسبوا الشفاء التام وكالاتي: 51 اربيل، 174 السليمانية، 272 دهوك، صفر حلبجة، 16 كرميان، 22 رابرين، ليصل المجموع الكلي للمتعافين الى 98378.

وسجلت الوزارة خلال الساعات الـ24 الماضية حالة وفاة واحدة فقط في محافظة دهوك ليكون معدل الوفيات منذ تفشي الجائحة في الاقليم ولغاية الآن 3468 حالة وفاة.