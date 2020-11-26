اقليم كوردستان يسجل انخفاضا بالاصابات بـ 379 حالة جديدة

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، يوم الخميس، ١٧ حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يوم الذي شخصت فيه تراجعاً بأعداد الإصابات.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها أجرت ٥١٢٥ عملية فحص خلال ٢٤ ساعة ماضية سجلت فيها ٣٧٩ إصابة:

• (١٢٣) اربيل

• (٩٠) السليمانية

• (١٤٣) دهوك

• (١٢) حلجبة

• (٩) گرمیان

• (٢) رابرين

كما سجلت تعافي ٣٩٢ شخصاً

• (١١٧) اربيل

• (١٨) السليمانية

• (٢١٢) دهوك

• (١٤) حلبجة

• (٣١) گرمیان

• (٠) رابرين

وخلال ٢٤ ساعة سجل إقليم كوردستان وفاة ١٧ مصاباً بالفيروس

• (٢) اربيل

• (١١) السليمانية

• (٢) دهوك

• (١) حلبجة

• (١) گرمیان

• (٠) رابرين

ومنذ تفشي الفيروس أصيب ٩٥٢٣٥ شخصاً تعافى منهم ٥٩٠٣٢وتوفي ٣٠٧٨ اخر.