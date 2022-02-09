كورونا.. ارتفاع الإصابات واستقرار الوفيات في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أظهرت أرقام وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء ارتفاع وتيرة إصابات فيروس كورونا واستقرار الوفيات خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٦٣٨٠ فحصا جديدا اسفرت عن اكتشاف ١١٤٩ اصابة جديدة بالفيروس.

واضاف البيان ان المدة نفسها شهدت تعافي ١٣٢٦ مصابا من المرض مقابل وفاة ٨ مصابين في مؤشر على ارتفاع عدد الوفيات.

وكان الإقليم قد سجل ١٠٧٩ إصابة و٨ وفيات يوم أمس الثلاثاء.

وفيما يخص الاحصاءات الكلية التي سجلتها الوزارة منذ ظهور الفيروس، اشار البيان الى انها قامت بحجر ٢١٨٧١ شخصا تم اخراجهم جميعا بعد التأكد من سلامتهم من المرض، فيما بلغ عدد الفحوصات التي اجرتها المختبرات الصحية ٣٨٨٨٣٧٣ فحصا في جميع مناطق الاقليم، اظهرت اصابة ٤١٨٥٤٧ شخصا بالفيروس، اكتسب ٣٩٤٦٨٧ مصابا منهم الشفاء التام بعد تلقي العلاجات اللازمة، فيما بقي ١٦٥٨٣ مصابا تحت العناية الطبية المركزة، مع تسجيل ٧٢٧٧ حالة وفاة نتيجة المضاعفات التي رافقت المرض.