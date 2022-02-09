سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كورونا.. ارتفاع الإصابات واستقرار الوفيات في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-09T14:12:43+0000
كورونا.. ارتفاع الإصابات واستقرار الوفيات في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أظهرت أرقام وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء ارتفاع وتيرة إصابات فيروس كورونا واستقرار الوفيات خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٦٣٨٠ فحصا جديدا اسفرت عن اكتشاف ١١٤٩ اصابة جديدة بالفيروس.

واضاف البيان ان المدة نفسها شهدت تعافي ١٣٢٦ مصابا من المرض مقابل وفاة ٨ مصابين في مؤشر على ارتفاع عدد الوفيات.

وكان الإقليم قد سجل ١٠٧٩ إصابة و٨ وفيات يوم أمس الثلاثاء.

وفيما يخص الاحصاءات الكلية التي سجلتها الوزارة منذ ظهور الفيروس، اشار البيان الى انها قامت بحجر ٢١٨٧١ شخصا تم اخراجهم جميعا بعد التأكد من سلامتهم من المرض، فيما بلغ عدد الفحوصات التي اجرتها المختبرات الصحية ٣٨٨٨٣٧٣ فحصا في جميع مناطق الاقليم، اظهرت اصابة  ٤١٨٥٤٧ شخصا بالفيروس، اكتسب ٣٩٤٦٨٧ مصابا منهم الشفاء التام بعد تلقي العلاجات اللازمة، فيما بقي ١٦٥٨٣ مصابا تحت العناية الطبية المركزة، مع تسجيل ٧٢٧٧ حالة وفاة نتيجة المضاعفات التي رافقت المرض.

related

تراجع ملحوظ في ضحايا كورونا بكوردستان.. 8 وفيات و1254 إصابة جديدة

Date: 2021-09-21 16:38:15
تراجع ملحوظ في ضحايا كورونا بكوردستان.. 8 وفيات و1254 إصابة جديدة

إقليم كوردستان يسجل 3 وفيات و102 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2021-12-30 14:02:03
إقليم كوردستان يسجل 3 وفيات و102 إصابة جديدة بكورونا

كورونا إقليم كوردستان .. 570 إصابة جديدة و9 وفيات خلال يوم

Date: 2021-06-25 12:51:14
كورونا إقليم كوردستان .. 570 إصابة جديدة و9 وفيات خلال يوم

ارتفاع باصابات كورونا وتراجع كبير في الوفيات خلال 24 ساعة بإقليم كوردستان

Date: 2021-12-03 11:14:23
ارتفاع باصابات كورونا وتراجع كبير في الوفيات خلال 24 ساعة بإقليم كوردستان

ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في إقليم كوردستان

Date: 2022-01-28 18:04:14
ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في إقليم كوردستان

صحة اقليم كوردستان تعلن تسجيل 5 اصابات بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-05-26 23:24:03
صحة اقليم كوردستان تعلن تسجيل 5 اصابات بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا كوردستان.. ارتفاع الوفيات واستقرار الإصابات خلال 24 ساعة الماضية

Date: 2021-09-28 15:26:33
كورونا كوردستان.. ارتفاع الوفيات واستقرار الإصابات خلال 24 ساعة الماضية

اقليم كوردستان يسجل 466 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة

Date: 2021-06-17 13:11:38
اقليم كوردستان يسجل 466 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة