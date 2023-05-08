"كورك" ترد على قرار تغريمها 800 مليون دولار: هيئة الإعلام ضللت القضاء

شفق نيوز / اعتبر مالك شركة "كورك تيليكوم"، سيروان بارزاني، يوم الاثنين، القرار الصادر من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، بتغريم الشركة 800 مليون دولار، ظالماً وغير عادل.

وقال بارزاني، في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الذي يحدث هو ظلم ضد الشركة ولا أحد يعلم السبب، وشركة كورك هي أول شركة عراقية وما يحصل اليوم هو تضليل للرأي العام من قبل هيئة الاعلام"، مردفاً بالقول: "نحن دفعنا ملياري دولار لخزينة الدولة العراقية حتى الآن".

وأضاف أن "هيئة الإعلام والاتصالات أضلت المحكمة العراقية، والشركة ستستمر في الطعن بهذه القرارات عن طريق القضاء من خلال فريقها القانوني"، مشيراً إلى أن "هذه القرارات لا تؤثر سلباً على مستخدمي الشركة حيث أن خدماتها ستستمر في مجال الإتصالات".

وكان رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، علي المؤيد، قد أعلن يوم 30 نيسان الماضي، كسب قرار قضائي لصالح الهيئة "بات وملزم" لشركة كورك تيليكوم للاتصالات، بدفع قرابة 800 مليون دولار لخزينة الدولة العراقية.

وقال المؤيد، حينها إن الهيئة ستلجأ إلى إجراءات قانونية أخرى في حال تعثر الشركة بتطبيق القرارات القضائية أو عدم دفع الالتزامات المالية المترتبة بذمتها.