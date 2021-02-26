كوردستان تسلم "داعشيا" مطلوبا إلى بغداد اُعتقل نهاية 2020

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لمكافحة الارهاب في كوردستان، يوم الجمعة، عن تسليم احد عناصر تنظيم داعش إلى بغداد، مشيرة إلى أنه اعتقل نهاية العام الماضي بعملية أمنية في أربيل.

وقالت المديرية العامة لمكافحة الارهاب في كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نشر هذه الايام انباء عارية عن الصحة في بعض وسائل الاعلام عن اعتقال إرهابي داعشي في اربيل من قبل المؤسسات الامنية".

وأوضحت "بتاريخ 9/12/2020 في عملية امنية باربيل اعتقل عضو من تنطيم داعش الارهابي باسم بشار مصطفى حافظ عدوان العويسي الذي نفذ مجموعة عمليات ارهابية في حدود مدينة بغداد".

وأضافت المديرية "لكون الارهابي نفذ عملياته في حدود محافظة بغداد وكذلك هو مطلوب من قبل المؤسسات الامنية لبغداد طالبوا بتسليمه اليهم بشكل رسمي ولهذا تم تنفيذ القرار بتسليمه في 24/2/2021 الى القوات الأمنية ببغداد".

وكان مصدر أمني أفاد أمس الخميس، بأن جهاز المخابرات العراقي، وبالتنسيق مع اسايش إقليم كوردستان، ألقى القبض على الارهابي (بشار العدواني) مسؤول مفارز القناصين في قاطع الجنوب".

وأضاف، أن "جهاز المخابرات تابع العدواني وتعقب تحركاته بين الفلوجة وهيت ونينوى لثلاثة أشهر قبل ان يتم اعتقاله بعملية خاطفة في اربيل".

ووفق المصدر فإن "العدواني يعد من أخطر المطلوبين للمخابرات العراقية على خلفية قيادته لمجاميع اجنبية خلال الغزوات الارهابية ضد القوات الامنية العراقية في شمال بابل وعامرية الفلوجة والخالدية".