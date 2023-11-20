كورد كركوك "متلهفون" لتغيير المعادلة السياسية: سنحصد أكثر من نصف مقاعد المحافظة

شفق نيوز/ رجح الحزبين الكورديين الرئيسين في كركوك، اليوم الاثنين، حصد الكورد أكثر من نصف مقاعد مجلس محافظة كركوك خلال الانتخابات المحلية، واستعادة حقوقهم السياسية والقومية "المسلوبة"، فيما لفتوا الى وجود حالة اقبال شعبي كوردي على الانتخابات لاستعادة التوازن المكوناتي في المحافظة.

وقال النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك صباح حبيب في حديث لوكالة شفق نيوز إن "الكورد سيحصدون 8 مقاعد في مجلس كركوك القادم على أقل التقديرات ما يمكننا من استعادة منصب المحافظ واستحقاقاتنا الإدارية المسلوبة منذ 6 سنوات".

واضاف حبيب أن "الاتحاد الوطني والمكون الكوردي بشكل عام يسعون لبناء مجلس محافظة قوي سياسيا وضامنا لحقوق المكونات الثلاث في كركوك (الكورد والعرب والتركمان)"، داعيا الى ان "يكون مجلس كركوك قبلة إرساء وترسيخ التعايش السلمي والمجتمعي تحت شعارات العدالة بين الجميع".

وعدّ حبيب أن "انتخابات مجلس كركوك القادمة ستكون منعطفاً سياسياً ومصيرياً بعد غياب الانتخابات المحلية عن المحافظة منذ 2005 وحتى الان"، مطالبا القوى السياسية بـ"تغليب المصالح العليا لكركوك وابنائها قبل المصالح الحزبية والقومية".

من جانب آخر رجحت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك نجوى كاكايي أن تكون حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ثلاثة مقاعد في مجلس المحافظة من إجمالي 15 مقعدا مخصصة لمجلس كركوك يضاف لها مقعد الكوتا المسيحي".

وقالت كاكايي في حديث لوكالة شفق نيوز ان "شعب كركوك والكورد بشكل خاص متلهفون للمشاركة الانتخابية لاستعادة توازن كركوك وتعايشها السياسي والمجتمعي خلال الانتخابات القادمة معولين على انتخابات نزيهة وعادلة تضمن حقوق الجميع".

وبينت كاكايي ان "الكورد يسعون لاستعادة توازن كركوك ما قبل أحداث أكتوبر 2017 واستعادة المناصب المسلوبة من الكورد والحزب الديمقراطي الكوردستاني بشكل خاص طيلة الأعوام الماضية".

واعتبرت كاكايي عودة مقار الحزب الديمقراطي ووجوده السياسي في كركوك "دفعة معنوية كبيرة لجماهير كركوك الكوردية في ممارسة ديمقراطية غابت عن المحافظة منذ 18 عاما".

وفي انتخابات مجلس محافظة كركوك التي أقيمت آخر مرة في العام 2005 شارك الكورد بقائمة واحدة سميت بـ "قائمة التآخي"، وفازت بـ 26 مقعداً من أصل 41 مقعداً من مقاعد مجلس المحافظة

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فإن 16 تحالفاً سيتنافسون على 15 مقعداً لمجلس محافظة كركوك، حيث سيدخل الكورد هذه الانتخابات بعدة قوائم وتحالفات.