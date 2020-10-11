كورد صلاح الدين يتطلعون الى تمثيل برلماني منصف للدوائر الانتخابية

شفق نيوز/ يتطلع المكون الكوردي في صلاح الدين لاستحصال تمثيل برلماني عبر توزيع الدوائر الانتخابية بشكل "عادل ومنصف" في وحدتين اداريتين متنازع عليهما تضم نسبة كبيرة من السكان الكورد.

وقال عضو مجلس صلاح الدين سابقاً عن الاتحاد الوطني الكوردستاني حسن محمد احمد لوكالة شفق نيوز، "نأمل بتوزيع منصف للدوائر الانتخابية في قضائي طوزخرماتو وآمرلي شرقي صلاح الدين، ذات الاغلبيات الكوردية والتركمانية"، داعياً إلى "جعل الطوز دائرة انتخابية واحدة لمنح فرصة للمنافسة والحظوظ الكوردية لاستحصال مقعد برلماني".

وتابع احمد، "نأمل بتخصيص مقعدين برلمانيين في حال دمج الطوز وآمرلي بدائرة انتخابية واحدة وليس مقعداً واحداً يضيع حقوق الكورد في المنافسة واستحصال التمثيل البرلماني الغائب على الرغم من النسبة السكانية العالية للكورد في قضاء طوزخرماتو".

ولفت إلى أن "المنافسة الانتخابية ستنحصر بين الكورد والتركمان حيال المقاعد البرلمانية القادمة في طوز خرماتو وآمرلي"، مستدركاً "ننتظر التصويت النهائي للبرلمان على قانون الانتخابات واتضاح الترسيم النهائي للدوائر الانتخابية".

وأشار القيادي الكوردي إلى "اعداد برامج سياسية مرتقبة لتوحيد الجهود واعادة الاستحقاقات السياسية للكورد في صلاح الدين، والغائبة منذ سنوات بسبب ظروف متعددة".

وتخلو محافظة صلاح الدين من أي تمثيل برلماني للكورد بسبب الصراعات السياسية والطائفية والتحديات الامنية التي تشهدها المحافظة منذ سنوات طويلة.

وشكا المكون الكوردي في صلاح الدين اليوم الاحد، في وقت سابق عبر شفق نيوز، من تغييب وتهميش اداري واضح في عموم المفاصل الحكومية في المحافظة، وحذر من مخططات ديموغرافية تسعى لطمس الوجود الكوردي في صلاح الدين.

ويبلغ عدد السكان الكورد في صلاح الدين وفقا للإحصائيات السكانية التقريبية اكثر من 50 الف نسمة يتركز معظمهم في قضاء طوزخرماتو .



