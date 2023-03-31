كورد صلاح الدين: قانون الانتخابات لن يضرنا وسنخوضها بعدة قوائم

شفق نيوز/ اكد المكون الكوردي في صلاح الدين، يوم الجمعة، أن إقرار قانون الانتخابات باعتماد دائرة انتخابية واحد لن يؤثر على فرصهم وحظوظهم الانتخابية، فيما استبعدوا خوض الانتخابات بقائمة واحدة.

وقال نائب مسؤول مكتب الاتحاد الوطني الكوردستاني في صلاح الدين حسن محمد أحمد لوكالة شفق نيوز، إن "اعتماد دائرة انتخابية واحدة في قانون الانتخابات الذي اقره البرلمان لن يؤثر على حظوظنا وفرصنا في المنافسة الانتخابية مستبعدا خوض الكورد للانتخابات بقائمة موحدة نتيجة لتجارب سابقة لم تؤتي بنتائج إيجابية".

وأوضح احمد ان "الكورد سيسعون لخوض الانتخابات بمرشحين فقط وبالتحالف مع القوائم الأخرى للحفاظ على أصوات الكورد التي تتركز في قضاء طوزخرماتو والتي تتجاوز 30 ألف صوت".

وعن التنسيق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني حيال الانتخابات في صلاح الدين, اكد احمد "عدم وجود اي تنسيق او اتفاقات حتى الآن".

من الجانب الآخر أيّد رئيس اللجنة المحلية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في طوزخرماتو بختيار هجران محمد ما أفادت به عضوة الاتحاد الوطني وقال، "لن تؤثر علينا تحديد الدوائر الانتخابية سواء واحدة او متعددة ونسعى لخوض الانتخابات بمرشحين".

ورهن محمد في حديثه لوكالة شفق نيوز، خوض الانتخابات بمرشحين بالتنسيق والتفاهمات بين الأحزاب الكوردية في صلاح الدين وفي حال تعذر ذلك سيتحالف الحزب الديمقراطي مع قوائم اخرى سواء عربية او تركمانية".

واكد محمد ان "ملف الانتخابات لم يخضع للمباحثات والمناقشة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني في طوزخورماتو بسبب أحداث تشرين الاول/اكتوبر 2017 وما خلفته من مشاكل بين الحزبين".

ويواجه الكورد مشاكل في الانتخابات القادمة أبرزها النازحين من أحداث 16 تشرين الاول/ اكتوبر 2017 وضمان سير الانتخابات دون ضغوط أو محاولات للهيمنة من بعض القوى الاخرى.