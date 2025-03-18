كورد سوريا "قاب قوسين" من بدء التفاوض مع دمشق بـ"صف واحد"

شفق نيوز/ عقد المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD اجتماعا اليوم الثلاثاء، في ريف الحسكة، بحضور قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، والمبعوث الأمريكي الخاص لمناطق شمال وشرق سوريا، سكوت بولز.

وناقش الطرفان بنود الرؤية السياسية المشتركة بهدف توحيد مطالب الكورد السوريين وموقفهم من الحكومة السورية في المرحلة المؤقتة.

وقال عضو الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكوردي، سليمان أوسو في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس ناقش بنود الرؤية السياسية الكوردية المشتركة مع حزب الإتحاد الديمقراطي وكانت الأجواء إيجابية جداً وتم الاتفاق على أغلب الفقرات الواردة في هذه الرؤية".

وأضاف أوسو، الذي شارك في الاجتماع، أن "الجانبين سوف يستكملان اللقاءات خلال الأيام القادمة بهدف الوصول لاتفاق نهائي وتشكيل وفد مشترك للتفاوض مع الحكومة السورية المؤقتة".

وشدد على أن "توحيد صفوف وموقف الكورد السوريين هو ضرورة مرحلية وخيار استراتيجي لضمان حقوق شعبنا وتثبيته في دستور سوريا الجديدة".

من جانبه، قال قائد "قسد" مظلوم عبدي، عبر حسابه على منصة (X) تويتر سابقا، إن "الاجتماع جاء لتحديد خارطة طريق مشتركة وتوحيد الصف الكردي في المرحلة الراهنة".

واشار عبدي الى ان "مواقف ووجهات نظر كلا الجانبين كانت إيجابية".

وأضاف عبدي أن "هذه الخطوة الأولى في سلسلة من اللقاءات لتوحيد الصف الكوردي"، مشددا على أنهم "عازمون على إنجاح هذا الحوار من أجل بناء سوريا متنوعة وديمقراطية تضمن حقوق كافة المكونات".

واتسمت العلاقة بين المجلس الوطني الكوردي ENKS وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD بالتنافس والصراع، حيث تبادل الطرفان الاتهامات، محملين بعضهم البعض مسؤولية توتر العلاقة و انقسام الكورد السوريين خلال سنوات الثورة السورية التي اندلعت عام 2011.

وبعد سقوط نظام الأسد في أواخر العام الماضي، رعت الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى في التحالف الدولي مرحلة جديدة من الحوار بين الأطراف الكوردية، وأسفر ذلك بدء جولات حوار جديدة بدعم من مظلوم عبدي والزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وفي 16 كانون الثاني 2025، استقبل مسعود بارزاني في أربيل قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وذلك للمرة الأولى منذ 14 عاماً.

وجاء هذا اللقاء بعد يومين من زيارة مبعوث بارزاني، حميد دربندي، إلى مدينتي الحسكة والقامشلي، حيث التقى مظلوم عبدي ومسؤولي المجلس الوطني الكوردي، في خطوة تعكس جهوداً جديدة لتعزيز الحوار بين الجانبين.