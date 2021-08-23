كورد ديالى يشترطون إنهاء مظلومية خانقين وإحياء المادة 140 لدعم المرشحين

شفق نيوز/ حدد مسؤول حزبي كوردي في ديالى، يوم الاثنين، اهم اولويات المكون الكوردي الانتخابية، مشدداً على رفع الحيف والتهميش عن خانقين وتوابعها واحياء المادة 140 وتحقيق تعايش سلمي يضمن حقوق جميع المكونات.

وقال عضو مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكوردستاني عباس محمود لوكالة شفق نيوز، إن "ابرز اهدافنا الانتخابية والحقيقية رفع الحيف والظلم الخدمي عن خانقين وانصافها بالمشاريع الغائبة منذ 4 الى 5 سنوات وتحسين الوضع الامني في خانقين وتوابعها والذي لا زال مصدر قلق منذ سنوات عدة".

وتابع، أن "أبرز اهدافنا الوطنية الانتخابية هو احياء المادة 140 من الدستور التي تعد مشروعا ودستورا للتعايش السلمي بين المكونات وتنظم جميع الامور وتحل الاشكالات العالقة وتحقق تعايش سلمي ومجتمعي بين جميع المكونات في مناطق خانقين وتوابعها".

واشار محمود الى "حرمان خانقين من ثرواتها الاقتصادية وابرزها موارد النفط وعدم الاستفادة منها الى جانب المنافذ الحدودية شرقي ديالى والتي لا تجدي اي نفع لسكان خانقين والمناطق المحيطة بها ما يتطلب اعتماد استراتيجيات جديدة تمنح المناطق القريبة من المنافذ حقوقها من الايرادات المالية للمنافذ والثروات الطبيعية بحسب قانون البترودولار الذي اقره البرلمان العراقي عام 2010".

واكد بالقول أن "هدفنا التعايش والمساواة بين جميع المكونات وليس الكورد فقط باعتبارنا جزءاً من مكونات خانقين ومكون اساسي من مكونات ديالى".

وتشكو خانقين 105 كم شمال شرق بعقوبة ومناطق النزاع التابعة لها من تهميش واهمال خدمي وتراجع امني منذ عام 2017 وبعد احداث اكتوبر 2017 والتي خلفت مشاكل امنية وادارية وخدمية تسببت بتظاهرات واحتجاجات شعبية مستمرة.

ويتطلع الكورد وعبر القنوات البرلمانية والتنفيذية لاعادة تطبيع اوضاع خانقين وتوابعها الادارية وبسط الاستقرار الغائب منذ 4 سنوات.