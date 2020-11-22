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كورد تركيا يحذرون من خطورة حزب العمال على إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-22T10:02:10+0000
كورد تركيا يحذرون من خطورة حزب العمال على إقليم كوردستان

شفق نيوز/ زار وفد من الشخصيات السياسية الكوردية المعروفة من تركيا اليوم الاحد برلمان اقليم كوردستان للتباحث حول اخر مستجدات الاوضاع في المنطقة.

وقال السياسي المعروف وعضو الوفد إبراهيم كوجلو في تصريح للصحفيين عقب اللقاء، إن حزب العمال الكوردستاني "PKK" تأسس بإرادة من السلطات التركية، مردفا بالقول ان هذا الحزب يشكل خطرا على اقليم كوردستان والكود قاطبة في تركيا وسوريا وايران.

واضاف ان حزب العمال ومنذ تأسيسه يعادي النضال في الاقليم، وقواته دخيلة على اراضيه واصبح مصدر تهديد لكيان كوردستان منذ عام 1992، مشيرا الى ان PKK تسبب بسقوط 3500 ضحية من قوات البيشمركة

واعتبر كوجلو حزب العمال محتلا لمناطق مخمور، وسنجار، وقنديل والقرى الحدودية لكوردستان تركيا.

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