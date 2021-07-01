كورد الشتات يتأهبون للتظاهر ضد "الغزو التركي" لإقليم كوردستان

شفق نيوز/ دعت جمعيات تمثل الجاليات الكوردية في الشتات إلى تظاهرات، السبت والأحد المقبلين، في عدة دول للتنديد بالحملة العسكرية التركية في كوردستان العراق وبـ"غياب رد فعل على المستوى الدولي".

وصرح آجيت بولات المتحدث باسم المجلس الديمقراطي الكوردستاني في فرنسا الذي يضم 26 جمعية للشتات الكوردي في فرنسا، لوكالة فرانس برس أنه "منذ 23 نيسان/ابريل، كانت هناك عملية غزو واسعة النطاق شنتها تركيا وتم تنفيذها بشكل سري".

وأوضح المجلس الديمقراطي الكوردي أن "المعارك العنيفة مستمرة في المنطقة، والمسلحين الكورد (في إشارة لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني) يقاومون بشدة هذا الغزو غير الشرعي".

واستنكر المجلس "قيام النظام التركي بوضع خطة لاحتلال روج آفا (المنطقة الكوردية في شمال وشرق سوريا) وجنوب كوردستان (إقليم كوردستان) مستغلا ضعف ردود الفعل على الصعيدين الإقليمي والدولي".

ومن المقرر أن تنظم السبت تظاهرات في مدن ألمانية، وكذلك في لندن وبازل وبروكسل وأمستردام وروما وهلسنكي وغوتنبرغ وملبورن وطوكيو "للمطالبة بإنهاء الغزو التركي لكوردستان، وانسحاب تركيا من جميع المناطق المحتلة"، وفقًا للمتحدث باسم المجلس الديمقراطي الكوردي.

وفي فرنسا، من المقرر أن تجري هذه التجمعات الأحد، على أن يخصص السبت لمهرجان الحركة النسائية الكوردية في باريس ورين (غرب) وستراسبورغ (شرق).

ويلي المسيرة التي ستبدأ في باريس عند الساعة 14,00 من المحطة الشمالية باتجاه ساحة الجمهورية اجتماع وحفل موسيقي.

كما أطلقت دعوات مماثلة للاحتجاج ليوم الأحد في تورنتو.

ومن المنتظر، أن يشارك مجلس تنسيق المنظمات الأرمنية في فرنسا، وممثلو الأحزاب والنقابات السياسية في مسيرة باريس.

وتشن تركيا حملة عسكرية جديدة في إقليم كوردستان ضد حزب العمال الكوردستاني الذي يخوض نزاعاً مسلحاً ضد تركيا منذ عقود.

وتعتبر السلطات التركية أن العراق لا يحرك ساكنا تجاه نشاط الحزب، وتؤكد أنه ليس لديها خيار آخر سوى شنّ عمليات عسكرية في الأراضي العراقية ضد التنظيم الذي تصنفه هي وحلفاؤها الغربيون "إرهابيا".

من جانبه، يتهم حزب العمال أنقرة بالسعي إلى تكرار سيناريو سوريا في العراق.

وشنت أنقرة في سوريا منذ 2016 ثلاث عمليات عسكرية، وباتت تسيطر على ألفي كيلومتر مربع في الشمال السوري.