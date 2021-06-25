كوردي يحصل على لقب "سفير" في دولة أوروبية

شفق نيوز/ حصل الكوردي زياد رؤوف، يوم الجمعة، في على لقب "سفير كراكوف للتعددية الثقافية 2020" خلال حفل توزيع الجوائز في كراكوف.

وتم إنشاء الجائزة في عام 2018 من قبل مجلس مدينة كراكوف بهدف دعم الأنشطة والمبادرات التي تعزز التنوع الثقافي والعرقي والديني واندماج سكان كراكوف والبيئات الأجنبية.

وتُمنح الجائزة للأشخاص أو الكيانات التي تعمل من أجل الحوار بين الثقافات في كراكوف. ويتم اختيار الفائزين من قبل فرع مستقل برئاسة رئيس مجلس مدينة كراكوف.

وقال زياد رؤوف، بعد حصوله على الجائزة، وفق بيان لمكتب ممثلية إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، "إنه شرف ولكنه أيضًا التزام ببذل المزيد من الجهود"، مؤكدًا أن "سلطات كراكوف وسكانها كانوا دائمًا متسامحين ومنفتحين على الثقافات الأخرى".

وأضاف، أن "التعرف على ثقافة بلد آخر هو الخطوة الأولى لتأسيس الصداقة والتعاون" وانتقل زياد رؤوف إلى كراكوف للدراسة في عام 1986 وحتى اليوم شارك حياته في بولندا بين وارسو وكراكوف.

في عام 1992 في كراكوف كان أحد مؤسسي جمعية الصداقة البولندية الكردية، بالتعاون مع مؤسسات مختلفة في كراكوف (المركز الثقافي الدولي ، اتحاد الفنانين والمصممين البولنديين ، جمعية فيلا ديسيوس) قام بتنظيم العديد من الأحداث والمعارض والحفلات الموسيقية وما إلى ذلك لتعزيز الثقافة الكردية والفنانين الأجانب ، وكذلك الحوار والتسامح متعدد الثقافات.

والفائزون باللقب يحصلون على جوائز على شكل Lajkonik رمزي متعدد الألوان.

كما تم منح لقب "كراكو Ambasador للتعددية الثقافية" لهذا العام لجوانا أنتونيك في فئة "شخص" ومؤسستين: اتحاد "علامات المساواة" ومؤسسة "بوليستريفا".