كوردي من أصول تركية.. وفاة عامل بعد سقوطه من مبنى في دهوك

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر أمني في محافظة دهوك، مساء اليوم الأربعاء، بسقوط عامل بناء من مبنى قيد الانشاء في المدينة، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عاملا يبلغ من العمر 28 عاماً، سقط من الطابق العشرين في بناية مكونة من 20 طابقا أثناء أدائه مهامه في تسوية وصب الخرسانة على سطح المبنى"، مبينا أنه "جرى نقله إلى دائرة الطب العدلي الا انه فارق الحياة متاثرا باصاباته البالغة".

وأضاف المصدر أن "العامل منحدر من كورد تركيا ويقيم في إقليم كوردستان منذ نحو 15 عاماً، حيث كان يعمل في مجال البناء بمدينة دهوك".

وأشار إلى أن "الحادث وقع خلال ساعات العمل الليلية" لافتاً إلى أن "بعض العاملين في قطاع البناء يغيرون أوقات دوامهم خلال شهر رمضان ويباشرون العمل بعد الافطار".

وأوضح المصدر أن "ظروف الإضاءة في موقع الحادث قد تكون من بين العوامل التي أدت إلى سقوطه"، مؤكداً أن "الجهات المختصة باشرت بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث".