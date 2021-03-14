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كوردي خمسيني يركض يومياً 17 كيلومترا: التمر سر لياقتي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-14T10:48:16+0000
كوردي خمسيني يركض يومياً 17 كيلومترا: التمر سر لياقتي

شفق نيوز/ حاج علي ابراهيم (56 عاما) كوردي من قرية زهيرية شرق مدينة ديرك (17 كم اقصى شمال وشرق سوريا)، يركض يومياً مسافة 17 كم من ديرك إلى قريته.

يعمل حاج علي إبراهيم في صيدلية عبدالسلام بديرك كمساعد ومراقب دوائي في الدوام الصباحي ، كما ويعتبر رياضي محترف في المنطقة ، يذهب في الصباح باصات النقل إلى عمله، ويعود راكضاً مسافة 17 كيلو مترا إلى المنزل يومياً.

وقال إبراهيم لوكالة شفق نيوز؛ "ترعرعت في دمشق وكبرت فيها وغادرتها منذ بداية الأحداث السورية، كنت موظفاً مسؤولاً عن الأدوية في وزارة الصحة السورية بدمشق.

وتابع ابراهيم "كنت معروفاً كخبير دوائي في دمشق، كما وكنت مدرباً للكاراتيه وشاركت العديد من البطولات السورية، إضافة إلى ذلك كنت أمارس رياضات أخرى (ايكيدو - ننشاكو والعصا- كيغ بوكسن - بودو).

وأشار إبراهيم إلى أن سر لياقته ورشاقته يعود إلى اعتماده على الأغذية الصحية والتمر في مقدمتها، وممارسته المستمرة للرياضة، إضافة إلى نومه واستيقاظه الباكرين.

وأكدّ ابراهيم بأنه رغم كبر سنه (56 عاماً) لايزال شاباً يافعاً في العشرينات، وصحته جيدة ولا يعاني من اية امراض ، ويلعب مع ابنه ورفاقه كرة القدم في أغلب أوقات فراغه.

والجدير ذكره إن حاج علي ابراهيم يعمل كخبير في المجال الطبي ويعالج أمراض الديسك والكثير من مرضى المنطقة يقصدونه للعلاج.

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