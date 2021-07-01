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كوردية حائزة على جائزة دولية توجه الشكر لرئيس إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-01T17:44:03+0000
كوردية حائزة على جائزة دولية توجه الشكر لرئيس إقليم كوردستان

شفق نيوز/ وجهت الشابة الكوردية رودي علي، يوم الخميس، الشكر لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على تهنئته لها بفوزها بجائزة "الأميرة ديانا" الدولية.

وكتبت ردوي على صفحتها في فيسبوك قائلة، "شكراً لجناب رئيس اقليم كوردستان السيد نيجيرفان برزاني لتهنئته من أجل حصولي على جائزة الأميرة ديانا". 

وأضافت بالقول، "فخورة أن أمثل الكورد بشكل عالمي وكلماتكم بالنسبة لي شرف كبير".

وكانت رودي، التي تنحدر من مدينة عفرين ذات الأكثرية الكوردية شمال سوريا، قد فازت قبل يومين بجائزة "الأميرة ديانا" البريطانية لعام 2021، والمخصصة للعاملين في خدمة العمل الاجتماعي والإنساني.

وبهذا المناسبة، وجه بارزاني أمس الجمعة رسالة تهنئة لرودي وهي أول كوردية تحصل على هذه الجائزة.

وتُمنح جائزة "الأميرة ديانا" للشباب الذين يعملون على تحسين حياة الآخرين وتعتبر واحدة من الجوائز المرموقة التي يمكن أن يحصل عليها الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 25 عاما لعملهم الاجتماعي أو العمل الإنساني.

وأسست عام 1999 من قبل مجلس إدارة برئاسة جوردون براون وتمت تسميتها على اسم أميرة ويلز ديانا وهي مؤسسة خيرية وشركة مسجلة محدودة بالضمان

وأطلقت الجائزة من قبل رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون تكريما للراحلة ديانا أميرة ويلز. ويشير الموقع الخاص بالجائزة إلى أنها المؤسسة الخيرية الوحيدة التي تم إنشاؤها تخليداً لذكرى ديانا، مضيفاً أنّ مهمتها هي تعزيز وتطوير وإلهام التغيير الإيجابي في حياة الشباب انطلاقاً من إيمان ديانا بهذه المبادئ.

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